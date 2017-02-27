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Gayrimenkul sahipleri için vergi dönemi başlıyor

Evi ve işyeri kirada olan 1.5 milyon kişi için vergi dönemi 1 Mart'ta start alıyor.

27.02.2017 - 09:14
  1. Haberler
  2. Emlak

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Evi ve işyeri kirada olanlar için vergi dönemi başlıyor. 2016 yılında da kira geliri elde edenler, 1- 27 Mart arasında vergi beyannamesi verecek. Maliye Bakanlığı, 2016 kira gelirleri için istisna tutarını 3800 lira olarak belirledi. 3800 liranın (ayda 316 liranın) altındaki kira geliri için beyanname verilmeyecek.

İSTİSNA İŞYERİNDEN FARKLI

Önceki yıllarda kira geliri beyan eden yani kaydı olanların, 27 Mart'a kadar 3800 liranın altında kira geliri elde ettiğine dair dilekçe vermesi gerekiyor. Posta'nın haberine göre, 2016'da toplam 110 bin liradan fazla gelir elde edenler 3800 liralık istisnadan yararlanamayacak. İşyeri kira geliri 30 bin lirayı aşmayanlar da kira gelir beyanı vermeyecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ DAHİL

Yıllık toplam geliri 110 bin lirayı aşan 570 lira fazla vergi ödeyecek. Emekli ikramiyeleri de gelir hesabına dahil edilecek. Örneğin; 2016 yılında emekli olup 90 bin lira ikramiye alan ve yıllık 25 bin lira maaş geliri olan bir emekli, 10 bin lira kira geliri elde ettiyse, 3800 lira istisnayı düşmeden yüzde 15 vergi ödeyecek.

PEŞİN YA DA İKİ TAKSİT

Mükellefler ya bağlı oldukları vergi dairesine giderek ya da 'gib.gov.tr' internet sitesinden 'Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi'ni kullanarak beyanname verebilecek. Hesaplanan gelir vergisi peşin ya da Mart ve Temmuz'da olmak üzere iki taksitte ödenebilecek. Kredi kartıyla da ödeme imkanı var.

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