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Gayrimenkul satış ve kiralamada lira dönemi

Gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden alınamayacak.

REUTERS | 13.09.2018 - 16:57..
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Gayrimenkul satış ve kiralamada lira dönemi

Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Gayrimenkul satış ve kiralamada lira dönemi

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Gayrimenkul satış ve kiralamada lira dönemi

KARAR BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Karara eklenen geçici maddeye göre, bu kapsamda daha önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, bugünden itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek. Karar bugün yürürlüğe girdi.

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