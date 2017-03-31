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Gayrimenkul sektörü KDV'siz konut satışıyla canlanacak

Yabancıya KDV'siz konut satışı, gayrimenkul sektörüne canlılık katacak.

31.03.2017 - 12:28
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Gayrimenkul sektörü temsilcileri nisan ayı itibarıyla başlayacak yabancılara KDV'siz konut satışı ve gayrimenkul sertifikası yoluyla sektörün canlanmasını bekliyor.

Gayrimenkul sektörü KDV'siz konut satışıyla canlanacak

Yabancılara konut satışında KDV indirimi 1 Nisan Cumartesi itibariyle hayata geçiyor. Konu üzerine açıklama yapan sektör temsilcileri konut satışlarının hareketlendiği aylara girdiklerini ve bu hamlenin satışları artıracağını görüşünde. Sektör ayrıca gayrimenkul sertifikasının da canlılık yaratılmasına olumlu etki edeceğini düşünüyor.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ HAREKETLENDİRMEYİ TETİKLEYECEK"

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yabancılara konut satışında KDV indirimi uygulamasını sektör açısından olumlu bulduklarını ifade ederek, "Bu uygulama gayrimenkul sektöründeki hareketlenmeyi tetikleyecektir." dedi.

Gayrimenkul sektörü KDV'siz konut satışıyla canlanacak

DÖVİZLE ÖDEME ŞARTI

Yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurtdışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları işyeri ve konutta KDV ödemeyecek.

KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya iş yeri satın alanlar, bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek.

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