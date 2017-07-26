Gayrimenkul sektörü medyanın bir numaralı gündemi oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2017'nin ilk yarısında Türkiye'de 654 bin 363 konut satışı gerçekleşti.

İstanbul toplam 114 bin 356 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 3 bin 585 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 341 konut satışıyla İzmir izledi.

SEKTÖRDE 15 BİN HABER YANSIMASI

Yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılındaki yazılı basında emlak konulu 15 bin 405 haber yansıması gerçekleşti.

BİR NUMARALI GÜNDEM MADDESİ OLDU

Emlak ve konutla ilgili çıkan haberler incelendiğinde konut fiyatlarında ve emlak vergilerinde yaşanan artışın medyanın bir numaralı gündem maddesi olduğu belirlendi.