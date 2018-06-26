Gayrimenkul sektörü temsilcileri satışlardan memnun

Gayrimenkul sektörünün önemli temsilcileri 13’üncü Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimler sonrasında belirsizliğin ortadan kalktığını söyleyen temsilciler, konut satışlarının daha da artacağı görüşünde birleşiyor.

İSTİHDAM DA ARTACAK

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise seçimlere yüksek katılım sağlanmasına değinerek, istikrar ve huzurla yola devam kararı alındığını söyledi. Yeni dönemde daha da rasyonel çalışarak, istihdamın ve kalitenin artmasını sağlamak için daha fazla çalışacaklarını dile getiren Durbakayım, bakanlıklar ve STK’lar ile ortak çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Gündemimizin vakit kaybetmeden ekonomiye gelmesini ve sürdürülebilir büyümenin yakalanabilmesi için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

"CANLILIK ARTACAK"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, “Turizm dünyasının temsilcileri olarak, her zaman istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamının kalkmasıyla ekonomide ve turizm sektöründe canlılık artacaktır” dedi.