Gayrimenkul sektöründe dev kampanya başlıyor

Gayrimenkul sektörünün önde gelenleri konut stoklarını eritmek ve sektörü hareketlendirmek için çalışmalara başladı.

ONLARCA FİRMA VE PROJE KAMPANYAYA DAHİL OLACAK

Detayları açıklanacak kampanyayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destekliyor. Emlak Konut GYO ile sektörün 3 çatı derneği Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyesi onlarca firma ve proje kampanyaya dahil olacak.

FAİZ 0,98'E ÇEKİLECEK

Firmalar bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Diğer bir önemli hamle de indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arasında indirim yapacak. Yüzde 20 olan peşinat oranın da yüzde 10’a çekilmesi kalan farkın ara ödemeler şeklinde alınması da planlanıyor.

BAKAN KURUM AÇIKLAYACAK

2 ay sürecek kampanyayla hedeflenen, dolar ya da altından gelir sağlayan, yastık altı birikimi olan vatandaşı gayrimenkul pazarına yönlendirmek. Kampanya ile ilgili tüm detaylar ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sektör temsilcilerinin katılacağı toplantıda aktarılacak.