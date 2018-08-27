taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.13755
Euro
7.12765
Altın
1205.315
Borsa
90193.41

Gayrimenkul sektöründe dev kampanya başlıyor

Gayrimenkul sektörü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da desteğiyle yeni bir kampanyaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Emlak
Gayrimenkul sektöründe dev kampanya başlıyor

Gayrimenkul sektörünün önde gelenleri konut stoklarını eritmek ve sektörü hareketlendirmek için çalışmalara başladı.

Gayrimenkul sektöründe dev kampanya başlıyor

ONLARCA FİRMA VE PROJE KAMPANYAYA DAHİL OLACAK

Detayları açıklanacak kampanyayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destekliyor. Emlak Konut GYO ile sektörün 3 çatı derneği Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyesi onlarca firma ve proje kampanyaya dahil olacak.

FAİZ 0,98'E ÇEKİLECEK

Firmalar bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Diğer bir önemli hamle de indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arasında indirim yapacak. Yüzde 20 olan peşinat oranın da yüzde 10’a çekilmesi kalan farkın ara ödemeler şeklinde alınması da planlanıyor.

Gayrimenkul sektöründe dev kampanya başlıyor

BAKAN KURUM AÇIKLAYACAK

2 ay sürecek kampanyayla hedeflenen, dolar ya da altından gelir sağlayan, yastık altı birikimi olan vatandaşı gayrimenkul pazarına yönlendirmek. Kampanya ile ilgili tüm detaylar ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile sektör temsilcilerinin katılacağı toplantıda aktarılacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar

95
Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret

124
Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

259
Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak

21
Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası

30
Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

Demet Akalın: Boynuzları yiyenler düşünsün

33
Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM