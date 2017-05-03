Gayrimenkul sektöründe Hindistan heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, 2022’ye kadar ülkede 50 milyon konut yapmayı planladıklarını belirterek, Türk müteahhitleriyle çalışmak istediklerini söylemesi, gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip ülkesi Hindistan'daki yeni konut projelerinden Türkiye'nin de pay almasını bekliyor.

"MÜTEHHİTLİK SEKTÖRÜ CİDDİ PAY ALACAK"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum yaptığı açıklamada, Türkiye'nin müteahhitlik, iş gücü ve tecrübe noktasında oldukça ileri durumda bulunduğunu ifade ederek, "Bu know how'ı zaman içerisinde yurt dışına aktaracağız. Türk müteahhitlik sektörü buradan da ciddi anlamda pay alacaktır." dedi.

Sadece inşaat yaparak değil, mühendislik ve mimarlık anlamında hizmet verilerek de sektörün destekleneceğini kaydeden Kurum, "Hindistan'da konut yapacak ülke sadece Türkiye olmayacak. Türkiye, diğer ülkelerle yarışacak ve bu yarışta her türlü avantajlı... Neticede bu iş yapılacaksa biz de buradan önemli bir pay alırız." diye konuştu.

"MÜTEAHHİTLİK ANLAMINDA İMKANLARIMIZ EL VERİRSE SINIRSIZ İŞ VAR"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de Hindistan'da çok büyük iş potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör olarak Hindistan'da iş yapmaya olumlu bakıyoruz. Hindistan büyük bir ülke, 1,3 milyar nüfusu var. İhtiyaç çok, imkanları da var. Müteahhitlik anlamında imkanlarımız el verirse sınırsız iş var. 50 milyon konut çok büyük bir rakam. 2022'ye kadar bitirilebilir mi bilmiyoruz. Bu 5 yıl değil, 10 yıl da olsa büyük rakamdır. Bu rakam 200 milyonluk nüfusa denk geliyor. Yani Hindistan'ın 5 yıl içinde konut ihtiyacı olan kişi sayısı Türkiye nüfusunun 2,5 katı seviyesinde. Türkler 10 yıldır Hindistan'da çeşitli alanlarda iş yapıyor ama konut sektörüne yeni gireceğiz. Hindistan nüfusunun 7'de biri için hayat standardı yükselecek. Türkler ülkede metro, boru hatları, yollar ve baraj hatlarıyla ilgileniyorlar. Ayrıca, Ganj nehrinin temizlenmesi gündemlerinde var. Onun için büyük bir bütçe ayırmışlar."





"HİNDİSTAN İLE TÜRKİYE'NİN İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ HAYLİ FAZLA"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'ın, istikrarlı ekonomik büyümesiyle dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, en büyük inşaat sektörlerinden birine sahip Hindistan ile Türkiye'nin iş birliği potansiyelinin hayli fazla olduğunu söyledi.

Kuzu, "Yeni pazar arayışındaki sektörümüz önümüzdeki dönemde Hindistan'a büyük yatırımlar yapabilir. Biz de Kuzu Grup olarak fırsatları değerlendirerek Hindistan pazarında iş yapmayı arzu ederiz." ifadelerini kullandı.