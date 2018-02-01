Gayrimenkul vergi dönemi başlıyor

2018 yılına ait vergilendirmeler belli oldu. Şimdi ise emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, değer artış kazancı vergisi, kira vergisi ödemeleri 1 Mart'ta başlıyor.

1 MART'TA BAŞLAYIP 31 MAYIS'TA SONA ERECEK

Ödemeler 1 Mart'ta başlayıp 31 Mayıs'ta sona erecek. Değer artış kazancı vergisi ile kira gelir vergisi için ödemeler 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Veraset ve intikal vergisi, mayıs ayında ödenecek.

E- BELEDİYE SİSTEMİ ÜZERİNDEN DE ÖDENEBİLİR

Emlak ve çevre temizlik vergisinin ödemeleri ilk üç ayda, ikinci taksit ise kasım ayında başlıyor. İsteyenler bu ödemeleri belediyeye gitmeden e-belediye sistemi üzerinden gerçekleşebilir. Değer artış kazancı vergisi ile kira gelir vergisi için ikinci taksitler 1-31 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak.