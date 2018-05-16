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Duvarda asılı kalan aracı kepçe çıkardı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, gaz pedalının takılı kalması sonucu kahvehanenin duvarına çarpıp havada asılı kalan araç, kepçe yardımıyla çıkarıldı.

İHA | 16.05.2018 - 13:38..
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Dursunbey ilçe merkezindeki Küçük Sanayi içinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Kızılöz’ün kullandığı otomobilin gaz pedalı takılı kaldı.

Duvarda asılı kalan aracı kepçe çıkardı

SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU

Rampadan hızla gelen araç bir kahvehanenin duvarı ile 6 metrelik boşluk alanda asılı kaldı. İlginç bir görüntünün oluştuğu kazada araçta bulunan sürücü Hüseyin Kızılöz büyük şok yaşarken, kazayı yara almadan atlattı.

Duvarda asılı kalan aracı kepçe çıkardı

ARACI KEPÇE ÇIKARDI

O esnada kahvehane bahçesinde oturan vatandaşlar da kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası araç bulunduğu yerden bir kepçe yardımı ile çıkarıldı.

Duvarda asılı kalan aracı kepçe çıkardı

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