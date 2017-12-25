Gaz pedalı takılı kalan otobüs 9 araca çarptı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğle saatlerinde, Uçaksavar Kavşağından toplama merkezine doğru gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen halk otobüsü, gaz pedalı takılı kalınca yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri elektrik panosu ile trafik işaret direğini yerinden sökerek iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken 9 araçta maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemenin ardından kaza yapan otobüs ile araçlar olay yerinden götürüldü.

Kazanın olduğu esnada aracının içerisinde oturduğunu söyleyen Abdullah Demir, tek tesellilerinin kazada can kaybının olmaması olduğunu belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.