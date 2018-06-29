ABD'de gazete binasına saldıran zanlının kimliği açıklandı

ABD’nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bulunan, Baltimore Sun gazetesi bünyesinde yayın yapan yerel Capital gazetesine düzenlenen silahlı saldırganın kimliği açıklandı.

KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Maryland eyaletinin Annapolis kentinde 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği 38 yaşındaki Jarrod Ramos olarak tanımlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Maryland eyaleti Polis sözcüsü Lt. Ryan Frashure, yapılan saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişininde yaralandığını açıkladı. Saldırı sonrasında polis, 38 yaşındaki Jarrod Ramos’un olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığını belirtti.

Polis memurlarının olay yerine 90 saniye sonra geldiğini ve silahlı zanlının Şarjör değişimine fırsat vermeden gözaltına aldıklarına vurgu yaparak, gazete binasından yaklaşık 170 kişinin polis, tarafından acil olarak tahliye edildiğini açıklandı.

GENİŞ ÇAPLI BİR SORUŞTURMA BAŞLADI

Frashure, gazete binasına düzenlenen saldırıda kullanılan silahın normal av tüfeği olduğunu duyurdu. Öte yandan, FBI olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığı açıklandı