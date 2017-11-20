Gazeteci Ali Tarakçı'ya trafikte silahlı saldırı

Hollanda'da bir kişi camdan atlayarak intihar etti

1 Bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi Ülke genelinde yürütülen terör operasyonlarda, 45'i ölü, 10'u sağ, üçü teslim olmak üzere bir haftada 58 teröristin etkisiz hale getirildi.

2 260 bin yıllık kafatası insanlık tarihini yeniden yazacak Kafatasının insanlığın sadece Afrika'dan geldiği yönündeki tezleri yıkarak, insanlığın Asya'dan da geldiğini ortaya koyduğu aktarıldı.

3 Mutlu şehir Sinop'ta sonbahar Sinop'ta kent merkezine 78 kilometre mesafede bulunan Akgöl'de sonbahar güzel görüntüler oluşturdu.

4 NATO: Rusya'nın siber saldırıları arttı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO’nun Rusya’dan gelen ve sürekli olarak değişen siber tehditlere adapte olmak zorunda olduğunu belirtti

5 Merve Özbey aldatıldı Ünlü popçu Merve Özbey, 2.5 yıllık nişanlısı işadamı Murat Binici'nin ihanetiyle sarsıldı.

6 İlahiyat profesörü dolandırıldı Kayseri’de bir ilahiyat profesörü, telefon dolandırıcılarına 1 milyon 55 bin lira kaptırdı.