taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8774
EURO
4,5511
ALTIN
160,90
PETR
62,6000

Gazeteci Ali Tarakçı'ya trafikte silahlı saldırı

Gazeteci-yazar Ali Tarakçı, trafikte tartıştığı kişi tarafından silahla yaralandı. Polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü.

20.11.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. Medya

ali tarakçı

Esenyurt Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1993. Cadde'de, çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle seyir halindeki Ali Tarakçı, arkasından gelen başka bir aracın şoförüyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Tarakçı'ya silahla ateş etti.

TEDAVİ ALTINDA

Bacağından yaralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobiliyle kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Engin Altan Düzyatan Afrika için fotoğraf sergisi açtı
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, açtığı fotoğraf sergisinin gelirini Afrika'daki çocuklara bağışlanacak.
Kerem Kınık canlı yayında Kızılay Marşı'nı söyledi
Habertürk canlı yayınına konuk olan Kınık, kendisinin yazıp bestelediği marşı seslendirdi.
Jake Paul malikane aldı
20 yaşındaki dünyaca ünlü YouTuber Jake Paul, 6.9 milyon dolarlık malikane satın aldı.
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü
TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da pusuya düşürülen Ertuğrul Bey, obasına dönmeyi başardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

Manisa'da düğünden kaçan damat aranıyor

72
İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

İsviçreli siyasetçiden İslam çalışması

63
Almanya'da hükümet kurulamadı

Almanya'da hükümet kurulamadı

96
Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

Steinitz: Suudi Arabistan ile gizli bağlantımız var

65
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

40
Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

67
Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM