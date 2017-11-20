Gazeteci Ali Tarakçı'ya trafikte silahlı saldırı

Esenyurt Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1993. Cadde'de, çocuğunun da içinde bulunduğu otomobiliyle seyir halindeki Ali Tarakçı, arkasından gelen başka bir aracın şoförüyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Tarakçı'ya silahla ateş etti.
TEDAVİ ALTINDA
Bacağından yaralanan Tarakçı, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı.
HER YERDE ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobiliyle kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.