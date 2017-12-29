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Gazeteci Buket Aşçı kansere yenildi

Bir süredir kanser tedavisi gören Vatan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Buket Aşçı, hayatını kaybetti.

Detay Haber | 29.12.2017 - 07:57..
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buket aşçı

Vatan Gazetesi'nin hafta sonu eklerinde ve aylık kitap ekinde okurlarıyla buluşan Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Buket Aşçı Gürel'e son olarak böbrek nakli yapılmıştı. Aşçı, bir süredir de kanser tedavisi görüyordu.

Gürel'in, resmi Twitter hesabından, son olarak 23 Ekim 2016'da "Bir süre sağlık problemlerimle ilgileneceğim için maillerinize, mesajlarınıza, tweet ve diğer iletilerinize yanıt veremeyeceğim" mesajını paylaştığı görüldü.

Vefat haberinin ardından Demirören Medya Grubu bir taziye mesajı yayınladı. Medya grubunun çalışanları için yarın planladığı yılbaşı kutlaması iptal edildi.

Kafa Dergisi'nden yapılan açıklamada "Yazarımız, derginin ilk sayılarında en büyük destekçimiz, yol arkadaşımız yazar Buket Aşçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her zaman hayat dolu, heyecanlı, enerjik ve hastalığına karşı gerçek bir savaşçıydın... Seni daima öyle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun" denildi.

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