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Gazeteci TRT canlı yayınında bayıldı

50 anadolu kanalıyla birlikte TRT Haber’den canlı olarak yayınlanan, 'Anadolu Soruyor' programında üzücü bir olay yaşandı.

07.03.2017 - 23:46
  1. Haberler
  2. Video Haber

Gazeteci TRT canlı yayınında bayıldı

50 anadolu kanalıyla birlikte TRT Haber'den canlı olarak yayınlanan "Anadolu Soruyor" programının konuğu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker olmuştu.

Programda gazeteciler; Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık ve Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal, Eker'e sorular soruyordu.

ABDÜLKADİR ÜNAL BAYGINLIK GEÇİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker konuştuğu esnada hemen yanında oturan Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdulkadir Ünal baygınlık geçirdi.

Gazeteci canlı yayında bayıldı-İZLE

TRT Haber olayın ardından reklama giderken, canlı yayında bayılarak koltuktan yere düşen Gazeteci Abdulkadir Ünal’a ilk müdahaleyi Genel Başkan Yardımcısı Eker ve yayında bulunan gazeteciler yaptı.

Daha sonra baygınlık geçiren Abdulkadir Ünal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazeteci TRT canlı yayınında bayıldı

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