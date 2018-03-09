Danimarkalı mucit Peter Madsen, geçtiğimiz ağustos ayında İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'u kendi yaptığı UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir etti. Wall'u öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırıp denize atmakla suçlanan Danimarkalı mucit Peter Madsen’in yargılanmasına başlandı.

Gazeteci kadını öldürüp parçalayan mucit yargı karşısında VİDEO

GAZETECİ İLE BULUŞMADAN ÖNCE İNTERNETTE KADIN VE ACI SÖZCÜKLERİNİ ARAMIŞ

Kopenhag Şehir Mahkemesinde görevli Özel Yetkili Savcı Jakob Buch-Jepsen, Madsen'in, gazeteci Wall’u öldürmeyi önceden planladığını belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Polis tarafından Madsen’in akıllı telefonu ve bilgisayarında yapılan teknik incelemelere göre, Madsen, gazeteci Wall ile buluşmadan önce internette "başını kesme", "kadın" ve "acı" sözcüklerini aradı.

KARARIN 25 NİSAN'DA AÇIKLANMASIBEKLENİYOR

Mahkemeye sunulan Madsen’in psikiyatri raporunda, katil zanlısının üstün zekalı, ancak güvenilmez ve cinsel sapkınlık belirtileri taşıyan, narsist ve psikopat eğilimli bir kişi olduğu belirtildi.

Madsen, kendisine yöneltilen planlı cinayet suçlamasını reddederken, gazeteci Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda öldüğünü iddia etti.

Katil zanlısının mahkemede sorgulanması bugün tamamlanamazken, 21 Mart'ta ikinci duruşma yapılacak.

Dava için 12 duruşma günü ayrılırken, kararın 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

ÖLDÜRDÜKTENS SONRA PARÇALADI

Danimarkalı mucit Peter Madsen, 10 ağustos 2017 akşamı, İsveçli kadın gazeteci Kim Wall ile birlikte kendi yaptığı 18 metre uzunluğundaki amatör denizaltı UC3 Nautilus ile denize açıldı.

47 yaşındaki Peter Madsen ile röportaj yapmak için denizaltıda bulunan 30 yaşındaki Kim Wall’dan haber alamayan sevgilisi, gece geç saatlerde polisi alarma geçirdi.

11 Ağustos 2017 sabahı Köge Körfezi’nde ortaya çıkan denizaltı batmaya başlarken, Peter Madsen çevredeki bir başka tekne tarafından kurtarıldı.

Çelişkili ifadeler veren Madsen, gazeteci Kim Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda hayatını kaybettiğini ve kendisinin ise cesedi parçalara ayırarak denize gömdüğünü iddia ediyor.

Kim Wall’un cesedine ait parçalar ilk defa 21 Ağustos'ta Kopenhag’ın Vestamager kıyılarında bulunurken, Köge Körfezi'nde polisler tarafından yapılan dalışlar sonrasında cesedin son parçalarına 29 Kasım 2017'de ulaşıldı.