taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.567
USD
3,8245
EURO
4,7079
ALTIN
162,40
PETR
63,8800

Gazeteci kadını öldürüp parçalayan mucit yargı karşısında

Yaptığı UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir ettiği İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'u öldürmekle suçlanan Danimarkalı mucit Peter Madsen’in yargılanmasına başlandı.

AA | 09.03.2018 - 02:45..
  1. Haberler
  2. Dünya

Danimarkalı mucit Peter Madsen, geçtiğimiz ağustos ayında İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'u kendi yaptığı UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir etti. Wall'u öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırıp denize atmakla suçlanan Danimarkalı mucit Peter Madsen’in yargılanmasına başlandı.

Gazeteci kadını öldürüp parçalayan mucit yargı karşısında

Gazeteci kadını öldürüp parçalayan mucit yargı karşısında VİDEO

GAZETECİ İLE BULUŞMADAN ÖNCE İNTERNETTE KADIN VE ACI SÖZCÜKLERİNİ ARAMIŞ

Kopenhag Şehir Mahkemesinde görevli Özel Yetkili Savcı Jakob Buch-Jepsen, Madsen'in, gazeteci Wall’u öldürmeyi önceden planladığını belirterek, ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Polis tarafından Madsen’in akıllı telefonu ve bilgisayarında yapılan teknik incelemelere göre, Madsen, gazeteci Wall ile buluşmadan önce internette "başını kesme", "kadın" ve "acı" sözcüklerini aradı.

Gazeteci kadını öldürüp parçalayan mucit yargı karşısında

KARARIN 25 NİSAN'DA AÇIKLANMASIBEKLENİYOR

Mahkemeye sunulan Madsen’in psikiyatri raporunda, katil zanlısının üstün zekalı, ancak güvenilmez ve cinsel sapkınlık belirtileri taşıyan, narsist ve psikopat eğilimli bir kişi olduğu belirtildi.

Madsen, kendisine yöneltilen planlı cinayet suçlamasını reddederken, gazeteci Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda öldüğünü iddia etti.

Katil zanlısının mahkemede sorgulanması bugün tamamlanamazken, 21 Mart'ta ikinci duruşma yapılacak.

Dava için 12 duruşma günü ayrılırken, kararın 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Gazeteci kadını öldürüp parçalayan mucit yargı karşısında

ÖLDÜRDÜKTENS SONRA PARÇALADI

Danimarkalı mucit Peter Madsen, 10 ağustos 2017 akşamı, İsveçli kadın gazeteci Kim Wall ile birlikte kendi yaptığı 18 metre uzunluğundaki amatör denizaltı UC3 Nautilus ile denize açıldı.

47 yaşındaki Peter Madsen ile röportaj yapmak için denizaltıda bulunan 30 yaşındaki Kim Wall’dan haber alamayan sevgilisi, gece geç saatlerde polisi alarma geçirdi.

11 Ağustos 2017 sabahı Köge Körfezi’nde ortaya çıkan denizaltı batmaya başlarken, Peter Madsen çevredeki bir başka tekne tarafından kurtarıldı.

Çelişkili ifadeler veren Madsen, gazeteci Kim Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda hayatını kaybettiğini ve kendisinin ise cesedi parçalara ayırarak denize gömdüğünü iddia ediyor.

Kim Wall’un cesedine ait parçalar ilk defa 21 Ağustos'ta Kopenhag’ın Vestamager kıyılarında bulunurken, Köge Körfezi'nde polisler tarafından yapılan dalışlar sonrasında cesedin son parçalarına 29 Kasım 2017'de ulaşıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Arjantin'de kadına şiddet protestosu
Arjantin'de yüzlerce kadın 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bir araya geldi.
Trump ve Kim görüşecek
ABD Bakanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un mayıs ayında görüşecek.
Trump'tan çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
ABD'de Afrin için toplantı yapıldı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, 3'lü mekanizma toplantısında Afrin hakkında konuşulduğunu ve sorun yaşayacaklarını düşündüklerini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

41
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

5
Trump'tan çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi

Trump'tan çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi

7
Gebze'de bir kişi intihar etti

Gebze'de bir kişi intihar etti

4
Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL ceza

Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL ceza

7
ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

ABD ve NATO S-400'ler için tedirgin

13
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM