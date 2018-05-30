Gazeteci Kadir Demirel'in katiline 37,5 yıl hapis

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetine ilişkin Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları hazır bulundu.
Son sözü sorulan Cemil Karanfil, pişman olduğunu belirterek "Benim eşimi öldürmek gibi bir amacım yoktu." dedi.
TOPLAMDA 37 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI ALDI
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil'i "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil'e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi.
"Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Cemil Karanfil'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal indimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Karar oy birliğiyle alındı.