taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.875
USD
4,4786
EURO
5,2050
ALTIN
187,47
PETR
77,1400

Gazeteci Kadir Demirel'in katiline 37,5 yıl hapis

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Cemil Karanfil hakkında karar verildi.

DHA | 30.05.2018 - 17:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetine ilişkin Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil  ile taraf avukatları hazır bulundu.

Gazeteci Kadir Demirel'in katiline 37,5 yıl hapis

Son sözü sorulan Cemil Karanfil, pişman olduğunu belirterek "Benim eşimi öldürmek gibi bir amacım yoktu." dedi.

TOPLAMDA 37 BUÇUK YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil'i "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil'e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi.

Gazeteci Kadir Demirel'in katiline 37,5 yıl hapis

"Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Cemil Karanfil'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, iyi hal indimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Karar oy birliğiyle alındı.

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni öldürüldü

Gazeteci Kadir Demirel'in katiline 37,5 yıl hapis

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

Konya'da CHP'li Abdüllatif Şener'e tepki

294
Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

676
Hayko Bağdat: İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Hayko Bağdat: İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

111
Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

Dolar 5 hafta sonra düşüşe geçti

282
Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

Erdoğan yerli otomobil konusunda kararlı

144
Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

Soros'a göre Avrupa kötü bir sona ilerliyor

89
Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

Fatih Erbakan: Saadet'e verilen oylar CHP'ye gidiyor

231
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94