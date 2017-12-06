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Gazeteciler habere giderken haber oldular

Bolu'da Abant Tabiat Parkı'ndaki kar yağışının haberini yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen A Haber ekibi kaza yaptı.

AA | 06.12.2017 - 19:36..
  1. Haberler
  2. Medya

Bolu'da otomobilleri buzlanma nedeniyle kayarak dere yatağına düşen A Haber ekibi, kazadan yara almadan kurtuldu.

HABERDEN DÖNERKEN HABER OLDULAR

A Haber ekibi, Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışını haber yaptıktan sonra Bolu'ya doğru yola çıktı. Muhabir Hakan Süer'in kullandığı 41 B 6875 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Gazeteciler habere giderken haber oldular

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDULAR

Dere yatağına düşen otomobilde hasar oluştu. Süer ile kameraman Emre Tuncay otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Gazeteciler habere giderken haber oldular

Gazeteciler habere giderken haber oldular

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