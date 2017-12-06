Gazeteciler habere giderken haber oldular

Bolu'da otomobilleri buzlanma nedeniyle kayarak dere yatağına düşen A Haber ekibi, kazadan yara almadan kurtuldu.
HABERDEN DÖNERKEN HABER OLDULAR
A Haber ekibi, Abant Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışını haber yaptıktan sonra Bolu'ya doğru yola çıktı. Muhabir Hakan Süer'in kullandığı 41 B 6875 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDULAR
Dere yatağına düşen otomobilde hasar oluştu. Süer ile kameraman Emre Tuncay otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.