Kelkitlioğlu'ndan 'gazeteci' duyarı kasan şarkıcıya yanıt

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD)'nin düzenlediği ’23. Altın Objektif Ödülleri’ sahiplerinin oldu. Ancak ödülünü almak üzere sahneye gelen sanatçı Ceylan Ertem ve Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu'nun tartışması geceye damga vurdu.

"GAZETECİLERİN HAPİSLERDE ÇÜRÜMEMELERİNİ İSTİYORUM"

En iyi alternatif kadın şarkıcı ödülünü alan Ceylan Ertem, ödülünü alırken konuşmasını yaptığı sırada Ali Sunal'a dönerek, Ertem, "Magazin gazetecileri bu kadar güzel bir tören düzenliyor. Hepimiz buradayız. Onlara sevgi, saygı, güzellikler, iyilikler diliyoruz. Ama ben sadece magazin gazetecileri için değil Türkiye’deki bütün gazeteciler için güzellikler diliyorum ve hapislerde çürümemelerini istiyorum.” diye konuştu.

"ONLAR GAZETECİ DEĞİL"

Bir başka ödülü vermek üzere sahneye davet edilen Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, Ertem'e sert bir cevap verdi. Kelkitlioğlu, “Hapisteki gazeteciler, gazetecilik yaptığı için hapiste değiller. Her sarı basın kartı olan gazeteci değildir.” dedi.

"YİNE DE AMİN"

Gecenin ardından Ertem konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak altında da, “23. Altın Objektif Ödülleri’nde magazin gazetecileri jürisi beni en iyi alternatif müzik sanatçısı ödülüne layık gördüler. Ama bana -ve eminim hepimize- asıl ödül tüm gazeteciler özgürlüğüne kavuştuğun gün verilecektir. Umut, özgürlük, adalet ve hoşgörü olarak. Demi? Ozaman hepbirlikte önce ütüpyalar güzeldir diyelim sonra bu duamızı ‘yine de amin’ diyerek bitirelim.” şeklinde bir not düştü.