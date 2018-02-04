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Gazetecilere eşini öldürdüğünü söyleyen katil yakalandı

Diyarbakır'da eşi Rojbin İlhan'ı öldürdükten saatler sonra cinayeti işlediği evinin önüne gelip gazetecilere konuşan, polisi görünce de kaçan Şeyhmus İlhan, 40 gün sonra yakalandı.

DHA | 04.02.2018 - 16:21..
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25 Aralık'ta Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi 294 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda, çok sayıda hırsızlık ve kapkaç suçundan kaydı bulunan, bir süre önce de cezaevinden çıkan Şeyhmus İlhan (29), kendisini aldattığı yönünde söylentiler duyduğu eşi Rojbin İlhan (21) ile evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyhmus İlhan, tüfekle Rojbin İlhan'ı başına ateş ederk öldürdü. Şeyhmus İlhan, cinayetin ardından kardeşi E.İ.'yi arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, kaçtı. Polis ekipleri Şeyhmus İlhan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETTEN SAATLER SONRA GAZETECİLERE KONUŞTU

Polisin her yerde aradığı Şeyhmus İlhan, sabah saatlerinde evinin önüne geldi. Buradaki gazetecilere konuşan katil zanlısı İlhan, "Eşimi seviyordum ve amacım öldürmek değildi. Allah şahidim. Söylentilere pek kulak vermedim. Çarşıya gittik, misafirliğe, ablamlara pasta ve bir şeyler aldık. Ona şaka yaptım, ama bana diyordu 'Sen çok pişman olacaksın'. O an kin, öfkem ve sinirlerimle, yatıyordu, tam hatırlamıyorum. Kaç el ateş ettim bilmiyorum, hatırlamıyorum sıkıntıdan. Rahmetlinin olayı ile ilgili olarak kimsenin suçu yok. Dünden beridir mezarlığa gittim. Buradan fazla da uzaklaşmadım. Veren de bu canı Allah" dedi.

Bu sırada polislerin geldiğini fark eden Şeyhmus İlhan kaçtı.

Gazetecilere eşini öldürdüğünü söyleyen katil yakalandı

40 GÜN SONRA YAKALANDI

Olaydan 40 gün sonra polis ekipleri, İlhan'ı evinin bulunduğu mahallenin yakınında bulunan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel bahçelerinde saklanırken yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından Şeyhmus İlhan, çelik yelek giydirilerek Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Gazetecilere eşini öldürdüğünü söyleyen katil yakalandı



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