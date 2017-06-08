Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Eduard Nalbandyan, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile Roma’daki görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

KARABAĞ SORUSU, ERMENİ BAKANIN KEYFİNİ KAÇIRDI

Rus bir basın kuruluşuna çalışan gazetecinin, "Azerbaycan’da işgal ettiğiniz bölgeden ne zaman çekileceksiniz?” sorusu üzerine yüz ifadesi değişen Nalbandyan, “Bu soruyu yazan için üzgünüm; ya redaksiyon masanızdan ya da Bakü’den yazılmış olmalı” diye tepki gösterdi.

Nalbandyan, Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ sorununa çözüm üretmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/OSCE) çerçevesinde oluşturulan Minsk Grubu’nun 3 eş başkanı ülkesinin (Fransa, Rusya ve ABD) tavsiyelerini hiçe sayıp, reddettiğini iddia ederek, “Bizim tutumumuz ise, bu 3 eş başkan ülkenin tavsiyeleri ile aynı yöndedir. Eş başkanların pozisyonu, uluslararası hak, güç kullanılmaması ilkeleri, halkların kendi kaderini tayin etmesi ve toprak bütünlüğü gibi noktalar temelindedir, ancak Azerbaycan bunları reddediyor” dedi.











