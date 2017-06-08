taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.617
USD
3,5563
EURO
4,0058
ALTIN
147,06
PETR
48,1700

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, Rus gazetecinin "İşgal ettiğiniz bölgeden ne zaman çekileceksiniz" soruna bozuldu.

08.06.2017 - 01:21
  1. Haberler
  2. Dünya
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Eduard Nalbandyan, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile Roma’daki görüşmelerinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

KARABAĞ SORUSU, ERMENİ BAKANIN KEYFİNİ KAÇIRDI

Rus bir basın kuruluşuna çalışan gazetecinin, "Azerbaycan’da işgal ettiğiniz bölgeden ne zaman çekileceksiniz?” sorusu üzerine yüz ifadesi değişen Nalbandyan, “Bu soruyu yazan için üzgünüm; ya redaksiyon masanızdan ya da Bakü’den yazılmış olmalı” diye tepki gösterdi.

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Nalbandyan, Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ sorununa çözüm üretmek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/OSCE) çerçevesinde oluşturulan Minsk Grubu’nun 3 eş başkanı ülkesinin (Fransa, Rusya ve ABD) tavsiyelerini hiçe sayıp, reddettiğini iddia ederek, “Bizim tutumumuz ise, bu 3 eş başkan ülkenin tavsiyeleri ile aynı yöndedir. Eş başkanların pozisyonu, uluslararası hak, güç kullanılmaması ilkeleri, halkların kendi kaderini tayin etmesi ve toprak bütünlüğü gibi noktalar temelindedir, ancak Azerbaycan bunları reddediyor” dedi.

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

İlginizi Çekebilir
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumu için tarih belirledi.
Londra'da şüpheli araç alarmı
ABD'nin Londra Büyüleçiliğinin inşaat halindeki yeni yerleşkesi yanına park edilen sahipsiz araç kontrollü şekilde patlatıldı.
ABD'den 58 sivilin öldüğü cami saldırısı hakkında açıklama
ABD ordusunun, Halep'in Cina köyünde yapılan hava saldırısına yönelik açtığı soruşturmanın detayları açıklandı.
Gürcistan'da deprem
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

Bursa'da polis merkezine silahlı saldırı

25
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı kaza yaptı

0
82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

82 yıllık mini traktörü pancar motoruyla tarlaya döndürdü

3
Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

Emine Erdoğan: Yeni nesil elinde bayrakla ölümü öldürdü

44
Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

Gazetecinin Dağlık Karabağ sorusu Ermeni bakanı kızdırdı

5
Londra'da şüpheli araç alarmı

Londra'da şüpheli araç alarmı

0
Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu için tarih verildi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM