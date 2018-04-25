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Gazeteciyi öldüren mucitin cezası belli oldu

Danimarkalı mucit Peter Madsen, İsveçli gazeteci Kim Wall’u öldürmekten dolayı yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 25.04.2018 - 22:58..
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Kopenhag Şehir Mahkemesi’nde 8 Mart’tan bu yana görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Peter Langkjaer Madsen ve avukatı Betina Hald Engmark hazır bulunurken, öldürülen gazeteci Kim Wall’un ailesi ise duruşmaya katılmadı.

Gazeteciyi öldüren mucitin cezası belli oldu


ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Kararı okuyan davanın hakimi Anette Burkö, mahkemenin, sanık Peter Madsen’in denizaltıda İsveçli kadın gazeteci Kim Wall’u taammüden öldürdüğüne karar verdiğini, bu nedenle sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Kararda yer alan gerekçelere göre, ikili denize açılmadan önce, Madsen’in denizaltıya yüklediği araç gereçler ve internette şiddet içerikli cinsel fantezi ile ilgili aramalar yapması, cinayetin önceden planlandığına işaret ediyor.

Wall'un belli aralıklarla parça parça denizde bulunan cesedinde yapılan otopsilerde, 15 bıçak izine rastlanması, mahkeme heyeti tarafından, Wall’un öldürülmeden önce, şiddet içerikli cinsel fanteziye maruz kaldığının ispatı olarak yorumlandı.

Gazeteciyi öldüren mucitin cezası belli oldu


TAZMİNAT ÖDENECEK

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra, Madsen’in davanın masraflarını ve öldürülen Wall’un Danimarkalı sevgilisine tazminat ödemesine hükmetti.

Olayın yaşandığı UC3 Nautilus adlı denizaltıya mahkeme tarafından el konulmasına ve aracın imha edilmesine de karar verildi.

Kararın açıklanmasının ardından, Madsen’in avukatı Betina Hald Engmark, davayı temyiz ettiklerini bildirdi.

Davanın yaz aylarından sonra Östre Landsret temyiz mahkemesinde yeniden görülmesi bekleniyor.

Gazeteciyi öldüren mucitin cezası belli oldu


12 YIL SONRA TAHLİYESİ İZLENEBİLİR

Peter Madsen’in, temyiz mahkemesinde de ömür boyu hapis ile cezalandırılması durumunda, Madsen, 12 yıl hapis cezası çektikten sonra tahliye edilmesini isteyebilecek.

Madsen’in tahliye edilip edilmeyeceğine, cezasını çektiği ceza infaz kurumu karar verecek. Ceza İnfaz Kurumu, Madsen’in tahliyesine onay vermez ise, Madsen, en erken iki yıl sonra yeniden tahliye edilmesini isteyebilir.

Ceza İnfaz Kurumu’nun, Madsen’in ikinci tahliye talebini de geri çevirmesi durumunda, Madsen’in konuyu yargıya taşıma hakkı bulunuyor.

GAZETECİ KADINI KATLETMİŞTİ

Kendisiyle röportaj yapmak için UC3 Nautilus adlı denizaltıda misafir ettiği İsveçli gazeteci Kim Wall ile birlikte, 10 Ağustos 2017 akşamı denize açılan Madsen’den saatlerce haber alınamamıştı.


UC3 Naiutilus’un seyri radar kayıtlarında tespit edilerek, 30 yaşındaki gazeteci Kim Wall’un cesedine parça parça olarak, 3 aylık aramaların ardından denizde farklı konumlarda ulaşılmıştı.

47 yaşındaki Mucit Peter Madsen, mahkemede verdiği ifadede, gazeteci Kim Wall’un bir kaza sonucu denizaltıda hayatını kaybettiğini, kendisinin de cesedi denize gömdüğünü iddia etmişti.

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FBI'ın işkence belgeleri yayımlandı

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