Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı

Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra memleketi Tokat'ta vatandaşlar tarafından karşılandı. Uzman Yüzgeç ve annesi Yüksel Yüzgeç'in açıklamaları ise Türkiye'yi duygulandırdı.





SLOGANLARLA KARŞILANDI

Vatandaşlar bu sırada, "Her Türk asker doğar, Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.

Belediye Başkanı Özcan, ambulanstan inen gazi Yüzgeç'e, "Hoş geldin Seyit. Niksar burada, Kaymakamımız burada, herkes burada." dedi.

Anne babasının elini öpen Yüzgeç, çok duygulandığını söyledi.

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"İNŞALLAH HEMEN GERİ DÖNECEĞİM"

Bu saate kadar kendisini bekleyenlere teşekkür eden Yüzgeç, "Vatanımız için her zaman kanımızı dökeriz. İnşallah tez zamanda iyileşip geri döneceğim arkadaşlarımın yanına." diye konuştu.

Gazinin babası Ali Yüzgeç de herkese teşekkür ederek, "Vatanımız sağ olsun, Mehmetçiklerimiz sağ olsun. İki oğlum daha var, ikisini de gönderirim." ifadesini kullandı.

ANNE YÜZGEÇ: "3 OĞLUM VAR 3'ÜNÜ DE VERİYORUM"

Anne Yüksel Yüzgeç ise oğluna kavuştuğunu dile getirerek, "Üç oğlum var. Türkiye'mize üçünü de veriyorum, Allah razı olsun, Türkiye'nin arkasındayım, Başbakanımızdan da Allah razı olsun. Oradaki askerler de bizim yavrumuz. Oradan zaferle çıkalım. Yarımım ama ben de yavrularım ile askere giderim." diye konuştu.