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Gazi Çetinkaya göreve dönmek istiyor

Hakkari'de gazi olan Murat Çetinkaya, tedavisinin tamamlanmasının ardından baba evine döndü.

17.10.2017 - 23:28
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu yaralanan Gazi Çetinkaya (24), Yüksekova Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından hava yoluyla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Ambulansla daha sonra Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki babaevine nakledilen gaziyi, İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı Şehit Gazi İşlem Subayı Topçu Albay Fatih Sağdıç ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı karşıladı.

Gazi Çetinkaya göreve dönmek istiyor

GAZİ ÇETİNKAYA TEKRAR GÖREV BEKLİYOR

Gazinin babası ve halası, Çetinkaya'nın ambulanstan inişi sırasında duygulu anlar yaşadı.

Murat Çetinkaya, yaptığı açıklamada, saldırı sırasında kendisiyle aynı araçta bulunan 4 askerin şehit düştüğünü anımsattı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çetinkaya, "İnşallah görevime devam edeceğim" dedi. Gazi, terör saldırılarının kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Gazi Çetinkaya göreve dönmek istiyor

"OĞLUMLA BİRLİKTE GÖREVE HAZIRIM"

Baba Çetinkaya ise "Kabul ederlerse, devletim, vatanım için oğlumla birlikte ben de göreve gideceğim." ifadesini kullandı.

İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk da gazinin sağlıcakla ailesine kavuştuğunu söyledi.

Emeği geçen silahlı kuvvetlerine teşekkür eden Çabuk, şöyle konuştu:

"Bizler İhsaniyeliler olarak kendisini karşıladık. Aynı araçta 4 de şehidimiz vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Murat'ın da dediği gibi 'Bizi yıldıramazlar.' Terör inşallah son bulacak. Bizler bu vatanı karşılıksız sevdik. Allah'ın izniyle Murat kardeşimiz iyileşecek, tekrar görevine dönmeyi düşünüyor."

Gazi Çetinkaya göreve dönmek istiyor

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