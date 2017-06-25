Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

3 Yaşlı 19 İngiliz atı (tek dişi tay Tarsus Beyazı) 2400 metre mesafeli çim pist yarışını, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Piano Sonata isimli safkan kazandı. 1.500.000 TL'lik birincilik ikramiyesinin sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

2015'te Renk, 2016'da ise Graystorm ile zafere ulaşan Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı ve Ekrem Kurt'tan sonra bunu başaran ikinci jokey olarak tarihe geçti.

SON ŞAMPİYON GRAYSTORM

Geçen yılki Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazanmıştı. Son metrelerinde büyük heyecanın yaşandığı yarışın bitiriş derecesi 2.30.50 olmuştu.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.