taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

91 yıldır kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bugün koşuldu.

25.06.2017 - 20:42
  1. Haberler
  2. Spor

3 Yaşlı 19 İngiliz atı (tek dişi tay Tarsus Beyazı) 2400 metre mesafeli çim pist yarışını, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Piano Sonata isimli safkan kazandı. 1.500.000 TL'lik birincilik ikramiyesinin sahibi oldu.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK

2015'te Renk, 2016'da ise Graystorm ile zafere ulaşan Ahmet Çelik, Gazi Koşusu'nda üst üste 3. şampiyonluğunu kazandı ve Ekrem Kurt'tan sonra bunu başaran ikinci jokey olarak tarihe geçti.

Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu

SON ŞAMPİYON GRAYSTORM

Geçen yılki Gazi Koşusu'nu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Graystorm" adlı safkan kazanmıştı. Son metrelerinde büyük heyecanın yaşandığı yarışın bitiriş derecesi 2.30.50 olmuştu.

Gazi Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 1.500.000 TL olarak belirlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Potanın Perileri Avrupa beşincisi
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa Şampiyonası'nı beşinci olarak tamamladı.
Sosa Beşiktaş'a dönmek istiyor
Şampiyon kadroyu daha güçlü hale getirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Vergi kaçırmakla suçlanan futbol adamları
Son günlerde futbolcular başta olmak üzere birçok futbol adamı vergi kaçırmakla suçlanıyor.
Bulgaristan'da sahayı inekler bastı - İZLE
Bulgaristan'da PFC Botev Plovdiv ile Cypriot AEL Limassol arasında oynanan hazırlık maçında sahayı inekler bastı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

510
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar

98
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

347
Martin Schulz'un hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var

Martin Schulz'un hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var

92
Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

Levent Üzümcü devleti kamyona benzetti

384
Pakistan’da yakıt tankeri faciası

Pakistan’da yakıt tankeri faciası

93
İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

İngiltere bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM