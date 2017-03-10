Gazi Mahallesinde 350 polisle asayiş uygulaması

2015 yılında Gazi Mahallesinde şehit edilen polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin adının verildiği asayiş uygulamasında, Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen'in koordinasyonunda, terör, uyuşturucu, güvenlik, güven timleri şubeleri ile Yunus, şahin ve özel harekat polislerinin katıldığı uygulamada 350 kişilik ekip yer aldı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gazi Mahallesine giriş yapılan 7 ayrı noktada oluşturulan kontrol noktası ve ara sokaklarda gerçekleştirilen uygulamada 2 bin kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 7 aranan şahıs, 10 yoklama kaçağı gözaltına alındı, 9 araç trafikten men edildi ve 10 bin lira para cezası kesildi.



Asayiş ve narkotik ağırlıklı yürütülen uygulama kapsamında yapılan araç, mekan ve üst aramalarında çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ile silah ve delici, kesici aletler ele geçirildi.