Gazi olan asker: Bu halimle yine askere giderim

Silopi'de 3 Nisan'da PKK'lı teröristlerce başından vurularak yaralandıktan sonra Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk babası Alçiçek, tedavisinin bir kısmının tamamlanmasının ardından memleketi Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne döndü.

SOL TARAFINI YÜZDE 40 ORANINDA KULLANAMIYOR

Vücudunun sol tarafını yüzde 40 oranında kullanamadığını belirten Alçiçek, Isparta'da tamamladığı acemi birliğinin ardından Şırnak Silopi'ye gittiğini, bu süreçte terör olaylarından dolayı babasının çok tedirgin olduğunu söyleyerek, "Babam bana bir şey olur diye tedirgindi. Ben de 'Gideceğim baba, herkes kaderini yaşar.' dedim." ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAF: Ümit Alçiçek (ARŞİV)

TESKERESİNE 4 AY KALA

Teskeresine 4 ay kala bir operasyona çıktıklarını aktaran Alçiçek, "Biz arkadaşlarla beraber intikal halinde sırayla giderken bir anda bir ses geldi, silah sesi. Sesi duyduktan sonra gözlerim kararmaya başladı. Aniden yere düştüm ve gözlerimi hastanede açtım. Daha sonra yaklaşık 2 ay fizik tedavi aldım. Çok şükür şu an kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Tedavi olduğu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastaneye geldiğinde kendisini ziyaret ettiğine dikkati çeken Alçiçek, bundan dolayı mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu dile getirdi.

"HEPİMİZİN GÖREVİ, HEPİMİZİN BAYRAĞI..."

Vatan için her zaman görevde olacağını vurgulayan Alçiçek, "Allah'a şükür durumum şu an iyi, memleketime geldim. Kardeşlerimi, ağabeylerimi gördüm. Devletimden Allah razı olsun, beni uçakla İzmir’e getirdiler, oradan da arabayla buraya getirdiler. Beni şu an bile çağırsalar bu halimle yine giderim. Görev hepimizin görevi, bayrak hepimizin bayrağı, ülke hepimizin ülkesi." değerlendirmesinde bulundu.

"BEN DE VATANIM İÇİN HER ZAMAN HAZIRIM"

Baba Dünya Alçiçek de; oğlunun 6 ameliyat geçirdiğini belirterek, tedavi süresince herkesin ilgi gösterdiğini, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Oğlumu iyi bir duruma getirdiler. Bir baba olarak ben de vatanım için her zaman hazırım." sözlerine yer verdi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Anne Gürnür Alçiçek ise; "Her şeyden önce devletimizden Allah razı olsun. Oğlum yaralandığı zaman duyduğumda tabii ki yıkıldım. Ama şimdi daha iyiyiz; oğlum da iyi, ben de iyiyim. O iyi oldukça biz de iyi oluyoruz." dedi.