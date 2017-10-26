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Gazi Öztürk borçlarından dolayı intihar etti

Adıyaman'da borçlarından dolayı zor bir dönem geçiren 49 yaşındaki Gazi Öztürk, işyerinde intihar etti.

26.10.2017 - 22:22
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Adıyaman'ın Besni İlçesi’nde, hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyeri bulunan 49 yaşındaki Gazi Öztürk, işyerinde intihar etti.

Gazi Öztürk borçlarından dolayı intihar etti

"AİLEMİN YÜZÜNE BAKAMAM"

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Belediye İşhanı'nda meydana geldi. Burçları nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Gazi Öztürk, işhanının ikinci katında bulunan hasar yönetimi ve danışmanlık hizmeti veren işyerinde "Ben borçlarımdan dolayı bunalıma girdim. Eşimin, annemin ve ailemin yüzüne bakmam imkansız" notu yazdıktan sonra tavana bağladığı ipi boynuna geçirip intihar etti.

İşhanında bulunanlar, Öztürk'ü tavanda asılı halde görünce sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Öztürk'ün cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alıp işyerine gelen evli ve çocuğu bulunmayan Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın basın danışmanı İsmet Öztürk’ün ağabeyi olan Öztürk'ün yazdığı nota da incelenmek üzere el konuldu.

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