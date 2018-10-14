Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Münbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç kenti çevresinde yürüteceği ortak devriye öncesi düzenlenecek eğitimlere katılmak için ABD Silahlı Kuvvetleri'nden ilk grup personel, 2 Ekim'de Türkiye'ye geldi.

5 EKİM'DE BAŞLADILAR

Gaziantep'e gelen ABD askerleri, Türk askerleriyle birlikte 5 Ekim'de güvenlik nedeniyle açıklanmayan kışlada ortak eğitime başladı.

SİLAH SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER EDİNDİLER

Askeri kaynaklar, iki ülkenin askeri personelinin, eğitimde ilk olarak ordularının taktiksel araçları ve silah sistemleri hakkında bilgiler edindiği ifade etti.

ORTAK DEVRİYEYE BAŞLAYACAKLAR

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'na bağlı olarak 66 ülke veya uluslararası kuruluşa bağlı askeri birimler tarafından terör örgütü DEAŞ ile Suriye'deki faaliyetlerine karşı askeri mücadele amacıyla oluşturulan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı ekibinin de izlediği eğitim sonrası ABD ile Türkiye, Münbiç çevresinde ortak devriyeye başlayacak.