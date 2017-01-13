Gaziantep Emniyetinde 35 polis gözaltına alındı

Fatih Sulukule Caddesi'nde tarihi surların bir kısmı yola çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Münbiç'te öldürülen 5. Amerikan vatandaşı olan YPG'li terörist Michael İsrael için ABD'de tören düzenlendi.

1 ORC'nin genel seçim anketi Yapılan son değerlendirmelere göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

2 Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi Genel Kurulda ısırma tartışmaları yaşanırken Devlet Bahçeli'nin gülüşü dikkatleri çekti.

3 ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı Dünya devi yatırım kuruluşu "Türkiye'nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz" diyor.

4 Benzin ve motorine yeniden zam Gece yarısından itibaren benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam yapıldı.

5 Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor Sadece partililere değil tüm seçmenlere yönelik yapılan çalışmada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na güven oranları belirlendi.

6 İsmet Yılmaz müfredatın değişeceğini açıkladı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen eğitim programıyla ilgili bilgilendirme toplantısında konuştu.