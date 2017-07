Gaziantep, güneş ile kendi elektriğini üretecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 dönüm alan üzerine kurduğu 1 megavat kapasiteli güneş enerji santrali ile elektrik üretimine başladı. Yeni kurulan santralde yıllık 1 milyon 700 bin kilovatsaat elektrik üretimi yapılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güneş enerji santrali ile kentte elektrik üretimi yapacaklarını söyledi. Şahin, santralde 30 kilovat gücünde 33 inverter ve 265 vat gücünde 4 bin 356 polikristalin panel kullanıldığını ifade etti.

ELDE EDİLEN ELEKTRİK ŞEHRİN AYDINLATILMASINDA KULLANILACAK

Türkiye'nin, yenilenebilir enerji potansiyeli açısından iyi konumda olduğunu Gaziantep'in yılın her döneminde aylık ortalama güneşlenme süresinin 4 saat üzerinde olduğuna dikkat çeken Fatma Şahin, "Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresi yaklaşık 2 bin 738 saattir. Günlük ortalama 7,5 saat güneşlenme süresine sahip ülkemiz, Almanya’dan yüzde 60 daha fazla güneş ışınlarından yararlanıyor. Gaziantep'in yıllık ortalama güneşlenme süresi 2 bin 978 saattir. Bu da ortalama 8,19 saate denk geliyor. Şehrimizde yılın her döneminde aylık ortalama güneşlenme süresi 4 saatin üzerindedir. Bu kaynaktan daha fazla istifade etmemiz gerekiyor. Bunun için kurduğumuz 1 megavatlık tesisimiz hizmete girdi. 15 megavatlık kısmın ise bürokratik işlemleri devam ediyor, yine 3 megavatlık tesisin de fizibilitesini yaptık. Tesisimizden elde edilen elektrik öncelikle şehrimizin aydınlatılmasında kullanılacak" diye konuştu.