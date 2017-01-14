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Gaziantep İslahiye’de özel güvenlik bölgesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bazı bölgeler, özel güvenlik bölgesi ilan edildi..

14.01.2017 - 17:04
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Gaziantep İslahiye’de özel güvenlik bölgesi

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İslahiye ilçesi Suriye sınırındaki bazı bölgelerde Özel Güvenlik bölgesinin ilan edildiği duyuruldu.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için aşağıda belirtilen alan 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edilmiş, belirtilen tarihler arasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır. Buna göre; 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, İslahiye İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları, Ufacık Mezrası” arasında kalan bölge, 20.01.2017 günü saat 00.00’dan başlayarak 03.02.2017 günü saat 23.59’a kadar (15) on beş gün süre ile ikinci defa “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir"

20 OCAK İLE 3 ŞUBAT ARASI GİRİŞ ÇIKIŞLARDA KONTROL

Açıklamada, 20 Ocak 2017 – 03 Şubat 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hakkında kararın ise İl Jandarma Komutanlığınca verileceği belirtildi.

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