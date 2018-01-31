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Gaziantep otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

Bir araçtan fırladığı tahmin edilen tekerlek, bir süre otobanda araçlarla birlikte ilerledi.

İHA | 31.01.2018 - 15:01..
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otobanında Gaziantep’in Nurdağ ilçesinden Osmaniye istikametine seyir halindeki araçların sürücüleri ilginç bir olayla karşılaştı. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen lastik, bir süre otobandaki araçlarla birlikte ilerledi.

Gaziantep otobanında sürücüleri şaşırtan görüntü

BAŞIBOŞ LASTİK ŞERİTTEN ŞERİDE GEÖTİ

Toplam 3 şeritli yolun önce en sol şeridinde yuvarlanan lastik, daha sonra en sağına doğru yöneldi. Burada refüje çarpan lastik, tekrar sol şeride geçerek yere düştü.

Sürücülerin erken fark ettiği tekerlek sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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