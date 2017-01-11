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Gaziantep teröristinin babası konuştu

Gaziantep'te emniyet binasına saldırı gerçekleştirmek isterken öldürülen Müslüm Kasar'ın cenazesinin otopsi işlemleri devam ediyor.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 10:51
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ASD

Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, psikolojik tedavi gördüğünü söylediği oğlunun terörist olduğuna inanmadığını ifade etti.

''PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI''

Şahsın cenazesini almaya Adli Tıp Kurumu'na gelen baba Musa Kasar, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Gaziantep'te de farklı illerde de tedavi görmüştü. Ben oğlumun terör örgütleri ile bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyi neden yaptı anlamıyorum" diye konuştu.

5 YILLIK EVLİYDİ

Öte yandan, şahsın 10 kardeşinin bulunduğu ve 5 yıllık evli olduğu öğrenildi.

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