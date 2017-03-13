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Gaziantep'e metro inşa edilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından GAR-GAÜN-15 Temmuz Yerleşkesi ile GAR-Düztepe-Hastane hatlarına metro yapılacak.

13.03.2017 - 09:12
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Hasan Kömürcü ile birlikte Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nü (AYGM) ziyaret etmesi ile başlayan onay süreci tamamlandı.

İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Süreç sonucunda öncelikli metro hatları olan GAR-GAÜN-15 Temmuz Yerleşkesi ile GAR-Düztepe-Hastane hatları onaylandı. Bu iki metro hattının uygulamaya esas kesin projelerin hazırlanması amacıyla ihale sürecine başlandı.

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