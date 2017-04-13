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Gaziantep'e saldıracak DEAŞ bombacısı yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve G.Antep'te canlı bomba eylemi yapmayı planlayan Çeçenistan asıllı Rus DEAŞ'lı yakalandı.

13.04.2017 - 11:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kilis'te, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'ın eylem amacıyla Türkiye'ye canlı bomba göndermeyi planladığı bilgisine ulaştı.

CANLI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine sınır hattında yoğun önlem alan askerler, geçen 4 Nisan gecesi canlı bomba eylemi yapmak üzere görevlendirilen teröristin Türkiye'ye geçeceğini saptadı. Teröristin geçiş yapabileceği güzergahlarda tedbir alan polis ve askerler, sınırı beraberinde aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişilik grupla, kaçak olarak geçen Çeçenistan asıllı 29 yaşındaki D.G.'yi gözaltına aldı. DEAŞ'lı teröristin üst aramasında 2 el bombası ve bel kemeri şeklinde patlamaya hazır 750 gram C4 patlayıcı ile ele geçirildi.

Gaziantep'e saldıracak DEAŞ bombacısı yakalandı

G.ANTEP'E SALDIRACAĞINI AÇIKLADI

Ele geçirilen bomba ve patlayıcı, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilirken, gözaltına alınan terörist ise güvenlik güçlerince sorgulandı. Sorgulamasında terör örgütünün talimatı doğrultusunda Rakka'dan geldiğini anlatan terörist, sınırı geçtikten sonra yakalanmaması durumunda Gaziantep'e giderek canlı bomba eylemi yapacağını söyledi.

Sorgulaması tamamlanan terörist, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'e saldıracak DEAŞ bombacısı yakalandı

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