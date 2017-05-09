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Gaziantep'ten yöresel tat: "erik tavası"

Gaziantep'in saymakla bitmeyen yöresel tatlarından "erik tavası"

09.05.2017 - 12:52
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Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep mutfağında önemli kazan yemekleri arasında bulunan "erik tavası", mayhoş tadıyla ilkbahar aylarında sofralarda yer buluyor. Taze sarımsak ve kuzu eti ile yapılan erik tavası, görüntüsü ve lezzetiyle turistlerin de ilgisini çekiyor.

Gaziantep'ten yöresel tat:

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te mevsimsel olarak sofralara sunulan yemekler için kazanlar kaynatılıyor. Kente özgü "erik tavası" da, ilkbaharda ağızları tatlandırıyor.

Gaziantep'ten yöresel tat:

Taze sarımsak ve kuzu eti ile yapılan erik tavası, görüntüsü ve lezzetiyle turistlerin de ilgisini çekiyor.

Gaziantep'ten yöresel tat:

Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi Koordinatörü Doğa Çitçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erik tavasının kentte sadece ilkbahar aylarında tüketildiğini söyledi.

Gaziantep'ten yöresel tat:

Kentin mutfağının zengin olduğunu vurgulayan Çitçi, "Buradaki amacımız kente gelen yerli ve yabancı turistlere mutfak zenginliğimizi yerinde anlatmak. Tesisimizde baklava, lahmacun, kebap yok. Çünkü biz kazan yemeklerini tanıtmak istiyoruz." dedi.

Gaziantep'ten yöresel tat:

"ERİĞİ YEMEK OLARAK GÖRÜNCE ŞOK OLUYORLAR"

Mevsimlik meyvelerden yemekler yaptıklarını anlatan Çitçi, şu değerlendirmede bulundu:

Gaziantep'ten yöresel tat:

"Şu an ilkbahar ayında olduğumuz için erik tavası yapıyoruz. Bu yemek, Gaziantep'in meşhur yemeklerindendir ve sadece burada yapılır. Özel, hoş farklı bir yemektir. Yabancı turistler eriği yemek olarak görünce şok oluyorlar. Böyle bir yemek kültürü hiçbir yerde yok. Gaziantep bu alanda tescilini almış, gastronomi, gurme şehri. Buraya gelen misafirler farklı lezzetleri tadıyorlar ve mutlu oluyorlar."

Gaziantep'ten yöresel tat:

Çitçi, erik tavasının yapım aşamalarını da şöyle anlattı:

"Eti kavuruyoruz. Az tereyağı ve kıyılmış soğanları ilave ederek kavurmaya devam ediyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı karabiber, ve 2 bardak kaynamış su ekleyerek etle birlikte pişiriyoruz. Üzerine yıkanmış erikleri, soyulmuş taze sarımsakları ve 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyerek koyu kıvama gelene kadar pişiriyoruz."

Gaziantep'ten yöresel tat:

Gaziantep'ten yöresel tat:


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