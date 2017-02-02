Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

Gaziantep'te 4 çocuğuyla yaşayan Gülay Gönülalan, evinin geçimini sağlamak için 1 ay önce taksi şoförü olmaya karar verdi. 27 T 0179 plakalı taksinin direksiyonuna geçen Gülay Gönülalan, yolcuları istediği yere ulaştırıyor.

'ŞOFÖR NEBAHAT' OLARAK ANILIYOR

Taksiye binenlerin ilk etapta şaşırdığı Gönülalan, meslektaşları arasında da 'Şoför Nebahat' olarak anılıyor. Gaziantep Adliye Sarayı önündeki durakta bekleyen ve müşterilerin de son zamanlarda tercih ettiği isim olmayı başaran Gönülalan, işini çok sevdiğini ve taksi şoförlüğüne başladığı için mutlu olduğunu kaydetti.

"GAYET MEMNUNUM"

Erkek mesleği olarak bilinen taksi şoförlüğüne kendisinin de el attığını belirten Gönülalan, şunları dedi: "İyi ki başlamışım bu işe. Geç kaldığımı düşünüyorum bu işe başlamak için. Keşke bu işe daha önce başlasaydım. Taksi şoförlüğü erkeklerin elindeydi, bir de ben el atayım dedim. İşe başlayalı da bir ay oldu ve gayet memnunum. Şimdiye kadar herhangi bir zorlukla karşılaşmadım."

'AĞABEY' DİYEN MÜŞTERİLERİM OLDU

Taksiye binen bazı müşterilerinin kendisine 'ağabey' dediklerini söyleyen Gönülalan, "Taksiye binen bazı müşteriler karşılarında beni görünce şaşırıyor. 'Ağabey' diyen müşterilerim bile oldu. Durakta arkadaşlarım bana çok büyük destek verdi ve onların yardımıyla ilerledim. Tabi çocuklarım da beni bu konuda destekliyor. İşimi çok seviyorum" diye konuştu.

"KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK"

Kadınların her meslekte bulunması gerektiğini kaydeden Gönülalan, şunları söyledi:

"Erkeklere ait olduğu düşüncesiyle hiçbir mesleğe girmekten geri durmamalı. Evde oturup, dantel öreceklerine dışarıda işine gücüne bakıp, ailelerine katkıda bulunsunlar. Bu meslekte kadın çalışanlar olsun istiyorum. Çünkü, kadınların yapamayacağı iş yok."





