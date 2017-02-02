taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.614
USD
3,7404
EURO
4,0400
ALTIN
146,01
PETR
56,5900

Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü olan 53 yaşındaki Gülay Gönülalan, 1 aydır direksiyon çevirerek evinin geçimini sağlıyor.

02.02.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. Yaşam

2

Gaziantep'te 4 çocuğuyla yaşayan Gülay Gönülalan, evinin geçimini sağlamak için 1 ay önce taksi şoförü olmaya karar verdi. 27 T 0179 plakalı taksinin direksiyonuna geçen Gülay Gönülalan, yolcuları istediği yere ulaştırıyor.

'ŞOFÖR NEBAHAT' OLARAK ANILIYOR

Taksiye binenlerin ilk etapta şaşırdığı Gönülalan, meslektaşları arasında da 'Şoför Nebahat' olarak anılıyor. Gaziantep Adliye Sarayı önündeki durakta bekleyen ve müşterilerin de son zamanlarda tercih ettiği isim olmayı başaran Gönülalan, işini çok sevdiğini ve taksi şoförlüğüne başladığı için mutlu olduğunu kaydetti.Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

"GAYET MEMNUNUM"

Erkek mesleği olarak bilinen taksi şoförlüğüne kendisinin de el attığını belirten Gönülalan, şunları dedi: "İyi ki başlamışım bu işe. Geç kaldığımı düşünüyorum bu işe başlamak için. Keşke bu işe daha önce başlasaydım. Taksi şoförlüğü erkeklerin elindeydi, bir de ben el atayım dedim. İşe başlayalı da bir ay oldu ve gayet memnunum. Şimdiye kadar herhangi bir zorlukla karşılaşmadım."Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

'AĞABEY' DİYEN MÜŞTERİLERİM OLDU

Taksiye binen bazı müşterilerinin kendisine 'ağabey' dediklerini söyleyen Gönülalan, "Taksiye binen bazı müşteriler karşılarında beni görünce şaşırıyor. 'Ağabey' diyen müşterilerim bile oldu. Durakta arkadaşlarım bana çok büyük destek verdi ve onların yardımıyla ilerledim. Tabi çocuklarım da beni bu konuda destekliyor. İşimi çok seviyorum" diye konuştu.Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

"KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOK"

Kadınların her meslekte bulunması gerektiğini kaydeden Gönülalan, şunları söyledi:

"Erkeklere ait olduğu düşüncesiyle hiçbir mesleğe girmekten geri durmamalı. Evde oturup, dantel öreceklerine dışarıda işine gücüne bakıp, ailelerine katkıda bulunsunlar. Bu meslekte kadın çalışanlar olsun istiyorum. Çünkü, kadınların yapamayacağı iş yok."Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

Gaziantep'in tek kadın taksi şoförü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Habertürk'te hukukçuların söz hakkı kavgası

Habertürk'te hukukçuların söz hakkı kavgası

69
Cumhuriyetçilerden Trump'ın kabinesi için tarihi adım

Cumhuriyetçilerden Trump'ın kabinesi için tarihi adım

61
Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

Çavuşoğlu'ndan Yunan bakana: Aklını başına topla

64
Yarbay Bilgehan Bülbül Kardak dönüşü gözaltına alındı

Yarbay Bilgehan Bülbül Kardak dönüşü gözaltına alındı

50
Caner'in öfkesi dinmiyor

Caner'in öfkesi dinmiyor

25
Ahmet Hakan: Hayır'cılar Özkök'ü Evet'e ikna etsin

Ahmet Hakan: Hayır'cılar Özkök'ü Evet'e ikna etsin

39
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin kararını değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin kararını değerlendirdi

262
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM