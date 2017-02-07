Gaziantepli Hasan'ın yüzme başarısı

Gaziantepli Hasan Çelik, 13 yaşındayken yakalandığı sinir damarlarında tembelleşme hastalığıyla yatalak hale gelmeye başladı. Doktorların gittikçe yatağa bağımlı kalacak dediği Hasan Çelik, başladığı yüzme sporuyla hastalığını durdurarak yürümeye başladı.

TOPLAM 6 MADALYA KAZANDI

Yüzmeyi öğrenen Çelik, Türkiye genelinde katıldığı yüzme yarışmalarında 5 kez ikinciliği, bir kez de üçüncülüğü elde ederek, toplam 6 madalya kazandı.

Hasan Çelik’in annesi Meryem Çelik, yüzmeye başlamadan önce durumu kötüleşen oğlu için doktorların, giderek yatalak hale geleceğini söylediğini ifade etti.

DOKTORLAR 'YATALAK OLUR' DEDİ

Yüzme ile birlikte oğlunun hem sağlığının hem de hayatının değiştiğini anlatan Meryem Çelik, "Oğlum 13 yaşında sinir damarlarında tembelleşme oluştu. Götürdüğüm doktorlar oğlun giderek yatağa bağımlı hale gelecek dediler. Buraya getirdiğimde üç kişiyle taşıyorduk hiç yürüyemiyordu. Yüzme sporuna başladı. Yüzmeyi çok seviyordu. Belli bir süre yüzünce baktık ki hareketlenmeye başladı. Çok şükür şimdi tek başıma oğlumu buraya getirip götürüyorum ayakları tutuyor. Oğlum Türkiye genelinde birçok yarışmaya katıldı. Bu yarışmalarda 6 madalya kazandı. Şimdi de hedefi Avrupa da şampiyonluk yaşamak ona hazırlanıyor” dedi.