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Gaziantepli pazarcıdan zabıtalara takma dişli tepki

Gaziantep'te zabıtalar tezgahların kalkmasını istedi. Pazarcılardan Abdullah Çetin, takma dişlerini çıkarıp "Ağzımda dişim bile yok" diyerek zabıtaya tepki gösterdi.

DHA | 27.12.2017 - 10:29..
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İncilikaya Mahallesi'ndeki tezgah açmayan isteyen ve ruhsatsız satış yaptıkları tespit edilen 100 kadar pazarcıya zabıta izin vermedi.

Gaziantepli pazarcıdan zabıtalara takma dişli tepki

TAKMA DİŞLERİNİ ÇIKARDI

Bunun üzerine zabıtalar ile pazarcılar arasında tartışma çıktı. Pazarcılardan Abdullah Çetin, takma dişlerini çıkarıp gösterirken, "Çocuğum benden 20 lira kontör parası istedi. 'Oğlum pazara gidelim eğer iş yaparsak sana kontör alırım' dedim. 20 yaşındaki bir delikanlının neden kalbini kırayım? Ağzımda dişlerim bile yok." diyerek zabıtaya tepki gösterdi.

Gaziantepli pazarcıdan zabıtalara takma dişli tepki

TEZGAH AÇAMADILAR

Bir süre yaşanan gerginlik, pazarcıların tezgah açmadan evlerine dönmesiyle sona erdi.

Gaziantepli pazarcıdan zabıtalara takma dişli tepki



Gaziantepli pazarcıdan zabıtalara takma dişli tepki

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