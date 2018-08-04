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Gaziantepli şehit polis memleketine uğurlandı

Hakkari'de yola tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan polis Recep Emre Yılmaz, memleketi Gaziantep'e silah arkadaşlarının omuzunda tekbirle gönderildi.

İHA | 04.08.2018 - 13:58..
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Yüksekova ilçesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu bölgeden geçen polis aracındaki 9 polis yaralandı.

Polislerden ağır yaralanan Gaziantep Nizip ilçesi doğumlu özel harekatçı Recep Emre Yılmaz, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gaziantepli şehit polis memleketine uğurlandı

ARKADAŞLARI TEKBİRLE OMUZLARINDA TAŞINDI

Hakkâri Müftüsünde görevli imamın yaptığı duanın ardından şehit naaşı arkadaşlarının omuzlarında tekbir sesleri ile helikoptere taşındı.

Şehit Özel harekatçı tekbir sesleri ile uğurladı VİDEO

Gaziantepli şehit polis memleketine uğurlandı

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Törenin ardından özel harekatçılar hep bir ağızdan kahramanlık destanı şiirini seslendirdiler. Şehidin naaşının uçakla memleketi Gaziantep’e gönderileceği belirtildi.

Gaziantepli şehit polis memleketine uğurlandı

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