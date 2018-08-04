Gaziantepli şehit polis memleketine uğurlandı

İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer sürücünün aracını arkadaşlarıyla birlikte darmadağın etti.

Osmaniye'de komşusuunun 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden bir kişi, tutuklanarak cezaevine yetrleştirildi.

Thibaut Courtois, Chelsea için en iyi seçeneğin kendisinin Real Madrid'e satılmak olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşayan H.Ö dayısı ile mal tartışması yaptı. Tartışmadan sonra dayısının başına sopa ile vurarak öldürdü.

888 kilometrelik sınır hattına yapılan duvar ile bölgede kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişleri engellenecek.

1 Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Papaz Brunson olayına değinerek, "ABD büyük bir saygısızlık yaptı. Türkiye hukukun gereği neyse onu yapacaktır." dedi.

2 Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dalgaların neden olduğunu belirtti.

3 Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu, 1 polis şehit oldu, 8 polis yaralandı.

4 Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu Terör örgütü El Kaide’nin 2011’de ABD operasyonu ile öldürülen lideri Usame bin Ladin’in annesi Alia Ghanem, oğlunun ölümünden sonra basına ilk kez konuştu.

5 Rus kadın kapkaççıyı pişman etti Rusya'da sarhoş bir kapkaççı, bir kadının çantasını çalmaya çalışırken hayatının en büyük hatalarından birini yaptığının henüz farkında değildi.

6 İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu Ambargo altındaki Gazze'de sivillerin İsrail'e karşı protestoları devam ediyor. Gündüz gerçekleşen gösterilere, terör devletinin bombalı saldırısı damga vurdu.