Gaziantepli şehit polis memleketine uğurlandı

Yüksekova ilçesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu bölgeden geçen polis aracındaki 9 polis yaralandı.
Polislerden ağır yaralanan Gaziantep Nizip ilçesi doğumlu özel harekatçı Recep Emre Yılmaz, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
ARKADAŞLARI TEKBİRLE OMUZLARINDA TAŞINDI
Hakkâri Müftüsünde görevli imamın yaptığı duanın ardından şehit naaşı arkadaşlarının omuzlarında tekbir sesleri ile helikoptere taşındı.
Şehit Özel harekatçı tekbir sesleri ile uğurladı VİDEO
NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK
Törenin ardından özel harekatçılar hep bir ağızdan kahramanlık destanı şiirini seslendirdiler. Şehidin naaşının uçakla memleketi Gaziantep’e gönderileceği belirtildi.