Gaziantep şehidini uğurladı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde, arazi taraması sırasında uçuruma yuvarlanarak şehit olan piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki Barış Düver'in cenazesi, memleketi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı törenle gözyaşlarıyla toprağa verildi.





İkiyaka Dağları'nın sarp ve yer yer karla kaplı bölgede arazi taraması yaparken dün uçuruma yuvarlanıp şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Barış Düver için ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Abdulhamit Gül, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Canan Candemir Çelik, Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, kent protokolü ile şehidin annesi Emine, şehidin ağabeyi Özgür, kardeşleri Ahmet ve Leyla, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılan annesi Emine Düver, resmi nikah yapıp düğüne hazırlandığı eşi Merve ile ağabeyi Özgür, kardeşleri Ahmet ve Leyla uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Emine Düver, "Küçük asker, kalk eşin geldi" diyerek ağıt yaktı. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınarak mahalle mezarlığında defnedildi.

Babası Ahmet Düver'i 15 yıl önce kaybeden şehit Uzman Çavuş Barış Düver'in 2 ay önce Merve Düver ile nikah kıydığı ve 15 Haziran'da düğün yapacakları belirtildi.













