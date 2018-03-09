Gaziantep'te 100 yıllık top mermisi bulundu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları süren Mecidiye Hanında Kurtuluş Savaşı döneminde Fransızlar tarafından atıldığı tahmin edilen top mermisi bulundu.

Yapılan incelemede merminin patlamamış olduğu belirlenirken, savaş döneminde kente atılan 60 bin top mermisinden biri olduğu belirtiliyor.

BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEYECEK

Bulunan top mermisi hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mecidiye Han bin 725 yılında yapılmış bir handır. Burası yaklaşık 20 yıldır otopark olarak kullanıyordu. Şahinbey belediyesi olarak burayı satın alarak restorasyonunu yapıyoruz. Hanın restorasyonunu yaparken tabi Gaziantep kadim bir şehirdir. İngiliz ve Fransızlar tarafından Gaziantep’e 60 bin top mermisi atılmış. 65 santimetre boyunda 17 santimetre çapında bir top mermisi bulduk. Bomba imha ekiplerini çağırdık onlar inceleyecek. Eğer barutu boşaltılabilirse, müzemizde sergileyeceğiz" diye konuştu.

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"KONTROLLÜ OLARAK PATLATILACAK"

Başkan Tahmazoğlu ile birlikte bomba imha ekipleri de top mermisinde inceleme yaptı. İçerisindeki barutu boşaltarak müzeye konulmak istenen merminin patlama riski olması nedeniyle barut boşaltılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ekipler, top mermisinin imha edilmesi gerektiğini kaydetti. Mermi güvenli bir alana taşınarak, kontrollü bir şekilde patlatılacak.