Gaziantep’te 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaybının ve haksız rekabetin önüne geçilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi havalimanı yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 ..... plakalı bir araçta çay tütün arama köpeği Curis ile yapılan aramada, 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay ile alakalı olarak kaçak naklinde kullanılan zulalı araca el konuldu. 2 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi.