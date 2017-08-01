Gaziantep'te 12 milyon liralık taklit ürün ele geçirildi

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, marka taklitçiliğinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, imalathane ve depo gibi kullanılan yerlerde marka tescilli ve logolu toz ve sıvı çamaşır deterjanı, kireç önleyici, sıvı bulaşık deterjanı ve şampuanların taklitlerinin üretilerek piyasaya sürüldüğünü saptadı.

40 TON TOZ DETERJAN YAKALANDI

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından bir imalathane ile depoya baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda 40 ton 350 kilo paketlenmiş toz deterjan, 6 bin 200 litre dolu şampuan ve sıvı deterjan, 47 bin 500 üzerinde markalar yazılı paketlenmeye hazır şampuan ve sıvı deterjan kutusu, 18 bin 700 değişik temizlik ürünü markalarına ait boş karton koli, 767 bin 930 değişik markalarda temizlik ürünü sırt etiketi, 135 bin 900 şampuan kutularının ağızlarını kapatmakta kullanılan kapak, 8 bin 120 paketlemede kullanılan üzerinde deterjan markalarına ait yazılar bulunan boş deterjan poşetleri ile üretimlerde kullanılan 4 elektronik terazi, bir poşetleme makinesi ve bir poşet doldurma hunisi ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 12 milyon lira olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.