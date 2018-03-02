Gaziantep’te 150 kilo eroin ele geçirildi

1 Maltepe Üniversitesi destek için sınıra gitti Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, öğrenci konseyi başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hatay'daki sınır birliğini ziyaret etti.

2 Servis kaza yaptı bir öğrenci hayatını kaybetti İstanbul Arnavutköy'de bir otomobille öğrenci servisinin kazası sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

3 Sneijder: Fenerbahçe'ye attığım golleri unutamıyorum Kariyerini Katar'ın Al Gharafa takımında sürdüren Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 2 gol attığı Fenerbahçe derbisini unutamadığını söyledi.

4 Evlenme ve boşanma istatistikleri Geçen yıl evlenen çift sayısı 569 bin 459, boşanan çift sayısı ise 128 bin 411 oldu.

5 YPG'nin saldırısında yaralanan çocuklar Türkiye'de Cinderes'te YPG'nin tanksavarla saldırdığı ve 2 kişinin öldüğü kamyonette yaralanan 3 çocuk ve bir kadın Türk askeri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar "Allah Türk askerini muzaffer eylesin" dedi.

6 Tokat'ta kaçak sigara operasyonu Tokat'ta emniyet güçleri ekiplerinin yaptığı iki operasyonda toplam 4 bin 236 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.