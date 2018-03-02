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Gaziantep’te 150 kilo eroin ele geçirildi

Gaziantep'te bir kamyonda 150 kilo eroin ele geçirildi.

İHA | 02.03.2018 - 19:15..
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Gaziantep’te 150 kilo eroin ele geçirildi

Türkiye’nin doğu illerinden yüksek miktarda uyuşturucu maddenin Gaziantep’e getirileceği ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hareke geçti.

150 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan kamyonda narkotik dedektör köpeği ’Bady’ ile yapılan aramada 2 adet siyah çanta içerisinde ve aracın kasasındaki 4 adet çanta içerisinde şeffaf 214 adet paket içerisinde toplam 150 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te 150 kilo eroin ele geçirildi VİDEO

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