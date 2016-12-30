taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5194
EURO
3,7151
ALTIN
130,79
PETR
56,6600

Gaziantep'te 18 DEAŞ gözaltısı

Gaziantep Valiliği, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında 18 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İHA | 30.12.2016 - 19:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gaziantep’te DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ’’DAEŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yapılan çalışmalarda, ilimizde 28 Aralık 2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında; 3,5-4 kilo TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, (başlatıcı) 1 adet 9 milimetre tabanca, 7 adet kısa 9 milimetre fişek, 2 adet kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 milimetre fişek, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir’’ denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

121
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

198
Azerbaycan Meclisi'nden İran'a uyarı

Azerbaycan Meclisi'nden İran'a uyarı

206
El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

125
Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

60
Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

14
Duygu öğretmenin eğitim aşkı

Duygu öğretmenin eğitim aşkı

296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM