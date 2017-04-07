Gaziantep'te 200 polisle şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla kentteki 12 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

200 POLİSLE OPERASYON

Uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Alex' adlı köpekle aramaların da yapıldığı operasyonda koçbaşı ile açılarak girilen evlerde arama yapıldı.

GÜVERCİN KAFESİNDE UYUŞTURUCU VE TABANCA ÇIKTI

Operasyonda Akdere Mahallesi'nde basılan bir evin terasındaki güvercin kafesinde bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda toplam 6 kilo esrar ile bir miktar ateşbuz, hintkeneviri, uyuşturucu hap, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

































