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Gaziantep'te 25 polis FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 25 polis tutuklandı.

26.01.2017 - 10:29
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Gaziantep'te 25 polis FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevliyken açığa alınan 43'ü polis memuru 2'si polis eşi 45 kişi gözaltına alındı.

25 POLİS TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamaları tamamlanan 28 polis memuru ile 2 polis eşi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 polis memuru ile 2 polis eşi adli kontrol şartıyla salıverildi. Terör örgütünün gizli haberleşme programı By Lock kullandığı belirlenen 25 polis memuru ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan 15 polis memurunun Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarına ise devam ediliyor.

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