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Gaziantep’te 4 mevsim kayak keyfi

Erikçe Kayak Merkezi’nde bulunan sentetik pistlerde ziyaretçiler yaz kış kayak yapma imkan buluyor.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 12:14..
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Erikçe Ormanı’nda yaptırılan Erikçe Kayak Merkezi, Gaziantepliler için yeni bir spor ve eğlence merkezi oldu. Gaziantep'te özellikle, hafta sonunda ailelerin tercih ettiği kayak merkezi çocukların hoşça vakit geçirmesine olanak tanıyor.

Gaziantep’te 4 mevsim kayak keyfi

YAZ VE KIŞ KAYAK YAPMA İMKANI

Sahip olduğu önemli lezzet merkezleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Gaziantep, doğayla iç içe bulunan Erikçe Ormanı'nda yer alan kayak merkezindeki sentetik pistte yaz ve kış kayak yapma imkanı sunuyor. Bazı kayak merkezlerinin aksine yaz ve kış ziyaretçilerini ağırlayan Erikçe Kayak Merkezi, çocukların bilgisayardan ve tabletten birkaç saatliğine de olsa kafasını kaldırmalarını sağlarken, merkezde snowboard, alp disiplini, biatlon ve benzeri sporların yapılabiliyor.

1,5 kilometre uzunluğu ve muhteşem manzarasıyla kentin vazgeçilmezi olan kayak merkezi, 214 hektarlık Erikçe Orman Alanı içerisinde ağaçların olmadığı ve daha çok taşlık, eğimli bir bölgede kurulan sentetik pistten oluşuyor. Pistlerde, 4 farklı pist çıkışı yer alırken, 400 metreyi bulan uzun pistte kayakçılar saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Gaziantep’te 4 mevsim kayak keyfi

HER TÜRLÜ KONFOR DÜŞÜNÜLMÜŞ

Bunun yanı sıra kalan 3 ayrı pist zorluk derecesine göre sınıflandırılmış ve her seviyede kayak ve snowbord yapılabiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kayak merkezinde 17 bin 500 metrekare kayak pistine sahip olan merkezde aynı anda 300 kişinin kayak yapabileceği ekipman bulunuyor.

Gaziantep’te 4 mevsim kayak keyfi

ÖZEL TASARIM ROBOTİC SULAMA KULLANILIYOR

Tesiste, özel tasarım robotic sulamayla pist kayganlaştırılıyor. Ayrıca bütün pist noktalarına yürüyen bantla zahmetsizce ulaşılabiliyor. Tüm bunlara ek 3 katli kayak evinde 2 bin 400 metrekare kapalı alanda restoran, kafe, toplantı ve eğitim salonları ve yönetim ofisleriyle 600 metrekare kapalı alanı olan müştemilatı yer alan, tesis önünde bin 200 araçlık otopark alanı bulunuyor.

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