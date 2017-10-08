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Gaziantep'te 5 ton biberi çaldılar

İslahiye ilçesinde kurutulmak üzere tarlaya serilen 5 ton biber çalındı.

08.10.2017 - 12:11
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Gaziantep'te yaşayan Ahmet Usluol, 15 dönümlük arazisinden topladığı kırmızı biberi kurutmak amacıyla serdi.

HEPSİNİ ÇALDILAR

Sabah saatlerinde geldiği biberleri bulamayan Usluol, şaşkına döndü. Usluol'un ihbarı üzerine gelen jandarma 5 ton biberi çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

1 HAFTADA TOPLADI, 1 SAATTE ÇALDILAR

Ahmet Usluol, biberleri üzerine serdikleri branda ile birlikte çalındığını belirterek, "Sabah erken saatte karıştırmak için geldiğimde biberler yerinde yoktu. Bizim bir haftada ailemizle birlikte topladığımızı, hırsız bir saatte hepsini alıp götürmüş" dedi.

Gaziantep'te 5 ton biberi çaldılar

Gaziantep'te 5 ton biberi çaldılar

Gaziantep'te 5 ton biberi çaldılar

Gaziantep'te 5 ton biberi çaldılar


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